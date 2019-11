Karolina Pliskova si separa dal coach Conchita Martinez

Karolina Pliskova, semifinalista alle ultime Finals Wta e attuale numero due al mondo, ha dichiarato annunciato di separarsi dalla sua allenatrice, la spagnola Conchita Martinez. "Ho deciso che non lavorerò più con Conchita", ha scritto su Facebook la 27enne ceca. "È stata una decisione difficile dato che la stagione è stata grandiosa. La ringrazio per tutto e le auguro il meglio. La vita è un cambiamento". Il manager e marito di Pliskova, Michal Hrdlicka, ha riferito all'agenzia di stampa ceca Ctk che erano in trattative con un nuovo allenatore, senza rivelare il nome. "È stato un anno incredibile pieno di grandi momenti ed emozioni", ha twittato la Martinez. "Auguro a Kaja e al suo team il meglio per il futuro", ha aggiunto.