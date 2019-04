Kevin Anderson salterà tutta la stagione sulla terra battuta. È questa la notizia data dallo stesso tennista sudafricano attraverso il suo profilo Twitter. L’attuale numero sei del mondo ha deciso di non partecipare ai tornei di Estoril, Madrid, Roma e al Roland Garros per poter recuperare al meglio dall’infortunio al gomito.

Anderson aveva aperto bene questa stagione, vincendo l’ATP di Pune, ma poi era uscito clamorosamente al secondo turno all’Australian Open. Già in quell’occasione si erano manifestati i primi problemi al gomito, che lo avevano portato ad un uno stop fino a fine marzo. L’ultimo torneo disputato dal 32enne sudafricano è stato infatti il Masters 1000 di Miami, in cui era stato eliminato ai quarti da Roger Federer. Il ritorno in campo di Anderson sarà quindi sull’erba e potrebbe essere al torneo del Queen’s di giugno.

Di seguito le dichiarazioni salienti di Anderson.

" Purtroppo dovrò saltare tutta la stagione sulla terra quest’anno. Dopo aver parlato con i medici e con il team, abbiamo concordato che la scelta migliore sia quella di fermarmi per proseguire la riabilitazione al gomito per qualche altra settimana. Continuerò a lavorare sodo ogni giorno per tornare in forma per l’erba. Sono molto dispiaciuto, ma so che questa sarà la decisione giusta a lungo termine per la mia carriera "