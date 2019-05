Kiki Bertens trionfa battendo in finale per 6-4 6-4 Simona Halep

Nella finale del WTA Premier Mandatory di Madrid Kiki Bertens, dopo aver perso la sfida decisiva dell’anno scorso contro Petra Kvitova, trionfa battendo con un doppio 6-4 Simona Halep.

Nel primo set Halep va due volte avanti di un break ma non riesce a confermarlo, anzi, dal 4-2 in suo favore subisce un parziale di quattro giochi consecutivi e Bertens, che è stata molto più solida e meno fallosa della sua avversaria, intasca il primo set in 37 minuti. La serie di game di fila per l’olandese si allunga a sei fino al 2-0 nel secondo set, la romena la riprende sul 2-2 ma subito dopo perde di nuovo il servizio.

Sul 4-3 15-30 servizio Bertens uno smash dell’olandese andrebbe fuori di due metri ma colpisce Halep e così è punto per Kiki, ma Simona non molla e ha anche una palla break che Bertens annulla con una prima vincente e poi tiene il game di battuta e due game più tardi al terzo match point si porta a casa il suo primo WTA Premier Mandatory della carriera in 1 ora e 28 minuti di gioco.

Un trionfo strameritato, il nono nel circuito WTA, per Bertens che per tutta la settimana ha mostrato un grande tennis fatto di geometrie, solidità pazzesca da fondo campo e grande grinta, Kiki vince il torneo senza perdere un set e da lunedì sarà numero 4 del mondo, sua miglior classifica. Halep da parte sua si vede negare il ritorno al numero 1 del mondo, che si sarebbe ripresa ai danni di Naomi Osaka. Adesso per tutte quante è già tempo di rivincite al Foro Italico negli Internazionali d’Italia.