Kyrgios fa sempre notizia: l’australiano protagonista di un incidente stradale

L’australiano Nick Kyrgios ha deciso di dire basta, almeno per il momento, per alcuni problemi fisici e quindi non lo vedremo più protagonista nei tornei di Vienna e di Parigi-Bercy. L’aussie, che aveva ricevuto una squalifica (con condizionale) di sedici settimane per alcuni comportamenti tenuti in campo (oltre a una multa di 25.000 dollari), è stato anche protagonista di un incidente stradale (senza conseguenze).

La propria Dodge Demon è stata letteralmente demolita ma, stando quanto rivelano le testate locali, Kyrgios era seduto al fianco del guidatore (un suo amico), che avrebbe perso il controllo della macchina, finendo contro un palo della luce. Danni importanti per la vettura e multa di 385 comminata dalla polizia locale, essendo Nick proprietario del mezzo.

Alcuni testimoni hanno riferito di un Kyrgios piuttosto infastidito dall'accaduto. E ne ha ben donde. La sua Dodge Demon è una versione limitata. Kyrgios l'ha infatti importata dagli Stati Uniti e l’ha fatta appositamente modificare per poterla guidare nel suo paese. Ne esistono solo altre tre in tutta l’Australia.

Oltre il danno, poi, è arrivata anche la beffa. Alcuni suoi amici infatti hanno tentato invano di impedire ad un fotografo fiondatosi sul posto di scattare delle foto. Ma non c’è stato niente da fare: Nick è finito ancora sulle prime pagine dei giornali del suo Paese, recitando per l'ennesima volta il ruolo del bad boy. Anche se, a dirla tutta, questa volta non ha evidentemente colpe ma è solo vittima.