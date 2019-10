Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel Challenger di tennis a Firenze. A finire al centro della scena non sono i giocatori in campo ma il giudice di sedia. Come riportato da gazzetta.it, nel corso dei toilet break l’arbitro Gianluca Moscarella si è lasciato andare a incoraggiamenti e a frasi di supporto nei confronti di uno dei due contendenti, come fosse il suo coach:

" Stai concentrato, ca..o. Due minuti e finisci. Io guardo la palla e tu giochi. Io guardo e tu giochi. Fa caldissimo oggi, allora gioca concentrato per favore. Sono vecchio e sto in campo da due ore. Ti ammazzo, ti ammazzo. Stai concentrato per favore. Sono partite da vincere 6-1 6-1. Hai avuto 45 palle break! "

Moscarella ha poi rivolto la propria attenzione nei confronti di una giovanissima raccattapalle, con commenti decisamente inappropriati:

" Sei fantastica, molto sexy. Sei a posto? Sei molto accaldata? Fisicamente o emotivamente? "

Una situazione ai limiti del paradossale che non è sfuggita all’ATP che ha deciso di aprire un’inchiesta e di sospendere temporaneamente il giudice di sedia: “Siamo informati circa gli episodi che riguardano l’arbitro Gianluca Moscarella durante un match tra Pedro Sousa ed Enrico Dalla Valle al torneo Challenger di Firenze la scorsa settimana. Il giudice di sedia è stato immediatamente allontanato quando i fatti sono stati resi noti ed è stata avviata un’inchiesta. E’ stato provvisoriamente sospeso dai suoi doveri di arbitro sotto contratto con l’ATP“, le parole del comunicato della massima organizzazione del tennis mondiale.

