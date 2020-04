Tennis

La Federer Challenge portata all'estremo: Jalena Meyer sbalordisce tutti così...

La Federer Challenge, il gioco da quarantena con la racchetta da tennis, ha tenuto impegnate tutte le star dello sport e non solo: nessuno però riesce a farlo come la 14enne Jalena Meyer, promessa del tennis svizzero, che in questo video mostra come riesce a non fare cadere la propria pallina sia con entrambe le mani che coi piedi. E pure Djokovic le ha fatto i complimenti su Instagram.