La squalifica di Kyrgios e la politica dell’ultimatum: pro e contro della decisione dell’Atp

Mano pesante, ma non pesantissima. L'Atp ha concluso oggi le indagini sui fatti dell’Atp 1000 di Cincinnati, torneo in cui Kyrgios, irritato dal fatto che non gli fosse stato concesso di fare una pausa per andare in bagno, ruppe due racchette, scagliò delle bottigliette e un paio di scarpe e, soprattutto sputò e insultò l'arbitro nel corso del match contro il russo Karen Khachanov.

All’australiano, che già tempo fa era stato costretto a un percorso con uno psicoterapeuta per controllare il comportamento e gli eccessi d'ira, sono stati inflitti una multa da 25mila dollari e sedici settimane di squalifica “congelate”, ovvero potenzialmente revocabili se il giocatore non commetterà "ulteriori violazioni del codice per abuso verbale o fisico nei confronti di funzionari, spettatori o altre persone", oppure "comportamento antisportivo durante o al termine della partita, oppure oscenità. In questo periodo, Kyrgios dovrà rivolgersi ad un mental coach per i tornei e ad uno psicologo per la gestione della rabbia". Un’occasione persa per alcuni, una scorciatoia utilitaristica per altri. Cerchiamo di fare luce su queste due posizioni.

Uno stop forzato avrebbe aiutato Nick

Che la decisione di “congelare” la squalifica di Nick Kyrgios sia oggetto di discussione non è una novità. E’ successo anche a Fabio Fognini dopo lo US Open 2017, quando imprecò contro la giudice di sedia durante il derby con Stefano Travaglia. Allora fu l’ITF a sanzionare l’azzurro con lo stop per i due successivi tornei dello Slam, pena sospesa a condizione di non ricadere in analoghi comportamenti nei Major in calendario nel 2018 e nel 2019. C’è chi sostiene che l’assenza di una punizione immediata (cosa saranno 25mila dollari sommati ai 113mila iniziali per sportivi che ne guadagnano milioni ogni anno?) potrebbe giustificare una condotta inadeguata in futuro. Sia da parte di Kyrgios stesso, alla scadenza dei quattro mesi, che da altri giocatori del circuito. Insomma, la regola “colpirne uno per educarne cento” non è stata applicata integralmente. E la sensazione è che sia una grande occasione persa anche per “salvare” l’australiano stesso dal suo lato oscuro. Le “battaglie mentali”, per usare una sua definizione, l’hanno coinvolto anche nella scorsa primavera e sono state chiamate in causa come motivazione del forfait al Roland Garros. Sono ormai troppi gli episodi extra-tennistici che hanno coinvolto il 24enne di Canberra e un periodo di stop imposto gli avrebbe, forse, trasmesso maggiore senso di responsabilità e maturità.

" Tutto ciò che è stato fatto sinora si è rivelato inutile. Quindi forse la sospensione potrebbe essere l’unica soluzione. Non sono sicuro che abbia imparato qualcosa da tutto ciò che gli è successo finora. Nick è Nick, sarebbe già potuto essere e potrebbe ancora diventare un campionissimo di questo gioco. [Rod Laver in occasione della Laver Cup] "

Kyrgios e il pubblico: un business da cavalcare

Nei giorni scorsi un’altra leggenda assoluta del tennis australiano come Pat Rafter (ex capitano di Davis di Nick) aveva affermato che "non riesciva a capacitarsi" sul perché l'Atp non avesse ancora sospeso Kyrgios.

" È strano. C'è qualcosa che accade dietro le quinte che non possiamo sapere. Il fatto che lui sia uno degli atleti più seguiti è una cosa da considerare, o sbaglio? Attira le folle! Quando gioca lui gli stadi sono pieni e i tornei fanno soldi. Ma fino a che punto l’interesse del pubblico ha la precedenza? O si cerca di sostenere un protocollo oppure non ha senso che i giocatori debbano attenersi ad uno standard. "

La riflessione dell’ex numero 1 australiano è quanto mai attuale. Nel mondo della comunicazione il “purchè se ne parli” può essere un valore aggiunto nella diffusione mediatica di uno sport. Non esistono solo i campioni in campo e nella vita come Federer, Nadal e Djokovic, ma anche i “bad boys” alla Kyrgios che alternano punti da applausi a scenate da circo. Giocate come colpi di mano, tweener o servizi dal basso, alternate a chiacchere da bar con arbitri e avversari, sono la ricetta per estendere a tutti uno sport da molti considerato elitario. Anche se il prezzo da pagare è altissimo in termini di credibilità. Con le dovute proporzioni, un mix di talento, fantasia, genio e sregolatezza come quello di Nick non si vedeva dai tempi di John McEnroe. Un tennis da molti considerato puro nel suo essere primitivo. Ma Kyrgios esiste solo grazie al pubblico. E sarebbe un peccato rovinare un tale spettacolo. E voi come la pensate?