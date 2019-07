Lascia i domiciliari per vedere la finale di Wimbledon in un bar: ora rischia il carcere

Domenica scorsa, 14 luglio, due milioni di appassionati in Italia hanno guardato in tv la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Roger Federer. Tra questi, c'era anche un 58enne di Stezzano (Bergamo), che l'ha seguita all'interno di un locale della zona. Già, peccato che fosse agli arresti domiciliari.

Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", l'uomo rischia ora il carcere con la revoca dei domiciliari. I carabinieri, che hanno constatato la sua assenza durante un controllo effettuato quel pomeriggio, lo hanno visto rincasare dopo le 20.00 in bicicletta, un inconveniente già verificatosi lo scorso 7 luglio, quando era stato avvistato fuori casa, sempre in bici, in un orario non permesso.

“Ho fatto una stupidaggine, lo so - le scuse dell'uomo al giudice -. Sono uscito per andare in un locale per vedere l’ultimo set. Proprio in quel momento hanno fatto il controllo in casa”.

Il giudice ha convalidato l'arresto e passato la palla al Tribunale di Brescia, che deciderà se punirlo con quattro mesi di carcere.