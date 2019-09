Uno spettacolo fino alla fine. Avvincente, divertente, sofferta. Ha regalato 3 giorni di grande tennis la Laver Cup 2019, che anche in questa edizione è stata decisa da un super tie-break al set decisivo dell’ultima partita. Il risultato però è il medesimo: come a Praga e a Chicago, anche Ginevra si conferma territorio vincente per la squadra europea. Fabio Fognini, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal, Roger Federer e Alexander Zverev. Questi i 6 componenti titolari che hanno portato il 13-11 finale dopo 3 giorni di grandi battaglie, terminate appunto all’ultimo singolare decisivo.

Video - Tutta la gioia del Team Europa: la Laver Cup è di Federer & Co. 00:30

La vittoria di Zverev: eroe dell'ultimo match

In una giornata in cui entrambe le squadra hanno perso due componenti chiave in singolare – Rafa Nadal (mano) e Nick Kyrgios (spalla) – tutto il peso dell’ultima e decisiva partita era sulle spalle di Zverev e Raonic, che si giocavano di fatto 2 giorni e mezzo di lavoro collettivo.

Un match dove a farla da padrona è stato chiaramente il servizio, ma alla fine dove a fare realmente la differenza è stata la superiorità tecnica del tedesco. Davvero troppo debole infatti, dal lato del rovescio, Milos Raonic, che nonostante la reazione avuta nel secondo set, si è inchinato a un tie-break dove la sua coperta corta è stata palesemente smascherata da Alexander Zverev. Un 10-4 al super tie-break in cui il tedesco, al di là di del solito doppio fallo, ha in realtà dominato un Raonic incapace di essere incisivo anche col suo schema servizio-dritto, lasciando così all’Europa la strada del terzo trionfo su tre edizioni giocate.

Video - Zverev-Raonic 6-4, 3-6, 10-4: L'Europa vince la Laver Cup 2019, gli highlights 02:40

Federer decisivo: fondamentale su Isner

Al resto aveva dovuto pensare in precedenza Roger Federer, che dopo aver perso a inizio giornata il doppio al fianco di Tsitsipas ma soprattutto messo spalle al muro dopo la vittoria di Fritz su Thiem nel secondo singolare, era sceso in campo contro Isner senza margine di errore. Bravo, come al solito, lo svizzero, a tirare fuori quanto necessario per vincere nonostante il momento così-così dal punto di vista della brillantezza.

Video - Laver Cup: Federer-Isner 6-4 7-6, gli highlights 02:22

Applausi al Resto del Mondo

Un plauso però va tributato anche al Resto del Mondo. I ragazzi capitanati da McEnroe, palesemente sfavoriti alla vigilia, hanno saputo far quadrato e costruire punti con le proprie armi. In particolare Jack Sock, scivolato fuori dai 200 del mondo in singolare, ha portato 6 degli 11 punti complessivi, vincendo 2 doppi e un singolare (venerdì, a sorpresa, contro Fognini). Resto del Mondo che anche senza Kyrgios – il più carico e il più temibile – nella giornata decisiva, aveva trovato in Fritz l’eroe a sorpresa. Ancora una volta, però, il successo, è sfumato via sul più bello.

Video - Laver Cup: Fritz-Thiem 7-5 6-7 10-5, gli highlights 02:40

Appuntamento a Boston, Stati Uniti, per la Laver Cup 2020

E’ l’Europa dunque a confermarsi campione nelle terza edizione sulle tre disputate. Appuntamento alla prossima, al TD Garden di Boston, negli Stati Uniti, a settembre 2020 dopo gli US Open. Certi che, ora che è anche stato riconosciuto come evento dentro il calendario ATP, nessuno definirà più la Laver Cup “ solo un’esibizione”.