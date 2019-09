Emozionato, ma ancora una volta vincente. Roger Federer non sbaglia, non tradisce le attese e davanti al pubblico di casa tiene ancora viva la squadra europea. Spalle al muro, dopo il ko in doppio subito proprio da Federer al fianco di Tsitsipas a inizio giornata; e poi inchiodati dalla piccola impresa di Fritz su Thiem, la squadra europea si aggrappava a Federer contro Isner. Lo svizzero non poteva perdere... E non ha perso: 6-4, 7-6 il punteggio di una partita comunque super tirata.

Isner, anch’egli in versione lusso lungo tutto l’arco del weekend, si è affidato chiaramente al suo devastante servizio. Un fondamentale che Federer ha contenuto bene nel primo set, trovando il break chirurgico che gli ha consentito di scappare fino al 6-4; ma che ha fatto qualche fatica in più a reggere nel secondo parziale, quando anche Isner ha saputo prendersi qualche rischio in più.

Rischio è anche ciò che Federer ha corso sul finale di partita, quando nel dodicesimo turno di servizio, Isner è arrivato addirittura a set point. Lo svizzero ha però annullato la chance del suo avversario, conquistandosi prima il diritto di giocare il tie-break... E poi il tie-break stesso.

Decisivio per Federer, a metà parziale, una risposta che ha bucato la discesa a rete di Isner. Subìto il mini-break, l’americano si è poi effettivamente arreso a quel destino già scritto che lo vedeva in qualche modo inchiodato già prima della partita.

La vittoria dello Svizzero regala così al team Europa il punto numero 10; e sposta ogni discorso all’ultimo e decisivo singolare di giornata: Alexander Zverev vs Milos Raonic. I due, reduci da una stagione più di delusioni che di glorie, si giocano di fatto la terza edizione della Laver Cup. Zverev ha già perso una partita nella seconda giornata (contro Isner); così come ha fatto Raonic (contro Nadal). I precedenti dicono 2-1 Raonic, con l’unica partita giocata quest’anno – in Australia – terminata 3 set a 0 a favore del tennista canadese. Tutti in poltrona e pronti per il 12esimo e decisivo match di questa Laver Cup 2019.