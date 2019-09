Il secondo match della seconda giornata di Laver Cup prometteva spettacolo... E le aspettative non sono state delude. La rivincita di quel Kyrgios-Federer che l’ultima volta consegnò il trofeo al Team Europa dopo un epico 11-9 al super tie-break, finisce nuovamente allo svizzero.

Applausi a scena aperta però anche per Nick Kyrgios, che ancora una volta ha dimostrato quanto tenga a questa competizione mostrando un ottimo livello di tennis.

Ne è venuto fuori così un match tiratissimo e in cui Federer è stato costretto a una rimonta tutta d’orgoglio. Lo svizzero infatti ha giocato lontano – giusto dirlo – dalla sua miglior forma fisica, ma nel momento chiave ha semplicemente rifiutato la sconfitta, tirando fuori quel qualcosa in più arrivato probabilmente anche grazie alla spinta del pubblico e alle parole giuste di Rafael Nadal in panchina.

Già perché Federer, dopo essere stato avanti di un break nel corso del primo set e addirittura 4-0 nel tie-break, aveva subito per due volte la rimonta di Kyrgios: prima col controbreak immediato e poi con il rientro dell’australiano, capace di infilare 7 punti a 1 di parziale nel tie-break e chiudere il discorso per 7-5.

Ne è venuto fuori un match tirato, dove Federer ha a lungo faticato negli scambi lunghi e subito la pressione di un Kyrgios molto fluido e incisivo al servizio. Il momento chiave è però arrivato appunto in un cambio campo, quando un Federer palesemente nervoso è stato avvicinato da Rafael Nadal, unico ad avere lo ‘status’ per permettersi qualche parola. Il maiorchino ha sottolineato come statisticamente Roger dovesse accelerare, perché su tutti gli scambi corti aveva più probabilità di fare il punto. Federer è rientrato in campo, si è preso qualche rischio in più... E come per magia ha girato la partita.

Lo svizzero è riuscito a strappare il servizio nell’undicesimo gioco, ha chiuso il secondo set al servizio ed ha poi giocato un tie-break più solido. Nonostante il mini-break in avvio a favore di Kyrgios, Federer si è imposto per 10 punti a 7, regalando così il +2 all’Europa, ora avanti sul resto del mondo per 5 a 3.

Una Laver Cup che resta così caldissima, in vista di una sessione serale dove toccherà finalmente anche al vincitore dell’ultimo US Open Rafael Nadal. Il maiorchino aprirà con Raonic e poi sarà impegnato anche in doppio al fianco di Stefanos Tsitsipas. Una serata da non perdere; anche perché dall’altra parte ritroveremo proprio il caldissimo Nick Kyrgios, al fianco di Sock, per un doppio tutto da vivere.