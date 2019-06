Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra.

Ci sarà anche la bandiera tricolore nel Team Europa, capitanato ovviamente dal padrone di casa Roger Federer. Nello squadrone del Vecchio Continente presente infatti anche Fognini. Con l’azzurro e l’elvetico ci saranno il campione del Roland Garros Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev. Europa che fino ad ora ha sempre vinto, partirà nettamente favorita anche in questa edizione.