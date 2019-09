Laver Cup: Fognini si arrende a Sock. Resto del Mondo 1, Europa 1

Finisce 1-1 la sessione diurna della prima giornata di Laver Cup. Alla vittoria dell’Europa di Thiem nel primo singolare, risponde il successo di Jack Sock su Fabio Fognini nella seconda partita.

Un redivivo Sock, giusto dirlo. L’americano, finito fuori dal tennis che conta in singolare da ormai più di un anno (210 del mondo, anche a causa dei problemi fisici e di un'operazione chirurgica in febbraio) e che non vinceva una partita – sempre in singolare – dallo scorso fine ottobre del 2018, ha saputo esaltarsi davanti ai compagni del ‘Resto del Mondo’ e capitan John McEnroe.

Demerito, purtroppo, anche un Fabio Fognini un po’ contratto davanti agli occhi del grande pubblico. Il ligure infatti è entrato in partita decisamente in ritardo, perdendo un brutto primo set – 6-1 – e mettendosi in battaglia solo nel secondo parziale.

Video - Che recupero di Fognini! Federer e Nadal applaudono la giocata del ligure 01:02

A quel punto però Sock aveva fiutato la possibilità di fare partita e rimanere in battaglia, trovando alcune di quelle soluzioni di dritto che nel 2017 in fondo l’avevano portato addirittura fino alle ATP Finals di Londra.

Fognini ha provato a caricarsi, tenuto in partita anche da due coach d’eccezione come Nadal e Federer, che l’hanno incitato a ogni cambio di campo e consigliato a lungo cercando di fargli tenere un atteggiamento positivo. Fabio ha reagito, ha trovato un secondo set sicuramente migliore, ma sempre palesemente non al meglio nelle proprie condizioni fisiche (non è apparso brillantissimo il ligure in termini di mobilità) alla fine si è arreso al tie-break del secondo set.

Video - Federer e Nadal, coaching storico per Fognini: "Non voglio più vedere negatività" 00:50

In attesa della sessione serale, che a menù prevede Tistsipas-Fritz e poi il doppio Zverev/Federer-Shapovalov/Sock, il punteggio tra Europa e Stati Uniti va così sull’1-1.