Entrambi, in questa partita, non avrebbero nemmeno dovuto esserci. Nadal-Kyrgios, era sulla carta la sfida che avrebbe dovuto infiammare il pubblico di Ginevra. Il primo ko a causa di un’infiammazione alla mano; e il secondo per problemi alla spalla, hanno rispettivamente lasciato il posto a Dominic Thiem e Taylor Fritz.

Una partita dal peso specifico clamoroso questo secondo match della terza giornata, in quanto chi avrebbe vinto, da una parte o dall’altra, sarebbe finito a match point. E a godersi la posizione di privilegio è ora il Resto del Mondo, che grazie alla piccola impresa di Fritz si è portata sull’11-7, vincendo dopo il doppio anche il primo singolare odierno.

Una grande partita, quella di Fritz. Chiamato in causa all’ultimo e dopo aver già ben figurato nella prima giornata, il giovane tennista americano si è affidato al suo grande dritto per tenere a bada un Thiem ancora una volta troppo altalenante.

L’austriaco, che già aveva rischiato il primo giorno dovendo annullare 3 match point, si è confermato in un periodo sia di forma fisica che mentale tutt’altro che brillante.

Fritz di contro, tenuto su da uno scatenato Nick Kyrgios a bordo campo, ha giocato un gran match, il cui principale merito è stato soprattutto quello di insinuare dei dubbi dopo la buona partenza di Thiem. L’incontro infatti era partito nettamente a favore dell’austriaco, con Fritz più volte costretto a salvare palle break nei primi game di servizio. L’americano è però sempre rimasto aggrappato al suo servizio; e vuoi con qualche regalino di Thiem ma anche grazie al suo dritto, non ha mai permesso l’allungo alla squadra europea. E così, puntualissima, alla prima opportunità, per Thiem è arrivata la più classica delle beffe: ovvero il break concesso nel dodicesimo game, coinciso con il 7-5 Fritz.

Video - Laver Cup: Fritz-Thiem 7-5 6-7 10-5, gli highlights 02:40

L’austriaco è rientrato comunque bene nel secondo set, rimanendo agganciato al match e riuscendo a portare ogni discorso fino al tie-break: lì si è visto l’unico vero calo di Fritz, con un Thiem dominante per 7 punti a 3 e in grado di illudere un po’ tutti che l’inerzia fosse effettivamente girata. Mai valutazione fu più errata.

Arrivati al super tie-break per la settima volta su 10 partite giocate, Fritz è tornano a giocare molto più solido, trovando anzi dall’altra parte della rete un Thiem nuovamente generoso in termini di errori. L’americano ha così chiuso per 10 punti a 5, portando al Resto del Mondo la possibilità di giocarsi due match point.

Tutto sarà nelle mani di Federer però, che per il Team Europa partirà contro Isner. Poi, eventualmente, sarà il turno di Zverev-Raonic. Una Laver Cup comunque vivissima fino alla fine. E dove la parola ‘esibizione’, per l’impegno profuso anche oggi, può essere definitivamente cancellata con il bianchetto.