Tutto ancora aperto. Anzi, apertissimo. Dopo 2 giorni di tennis e 8 partite disputate Europa 7, Resto del Mondo 5. E’ finita tra l’altro sul 2-2 la giornata di sabato, con Federer e Nadal a vincere i propri singolari, ma Zverev ad arrendersi in apertura giornata così come Tsitsipas e Nadal nel doppio che ha chiuso il programma.

Mattatore della serata: Nick Kyrgios. L’australiano, insieme allo specialista Jack Sock, ha guidato il resto del mondo a una vittoria fondamentale per la sopravvivenza del team ‘Resto del Mondo’. Un ko avrebbe infatti obbligato i ragazzi di McEnroe, domani, a un’impresa più o meno proibitiva: ovvero vincere tutte e 4 le partite per portarsi a casa il trofeo (oppure 3 più l’eventuale spareggio decisivo). Un piano troppo complicato.

Lo sapevano bene Kyrgios e Sock, che più affiatati rispetto a Tsitsipas e Nadal – questi ultimi alla prima uscita di sempre insieme – sono partiti a razzo. Un primo game devastante o quasi: 3 risposte fulminanti, break a freddo... E dà lì dritti senza tremare – ma anzi divertendosi e divertendo – fino al 6-4 del primo parziale.

Una trama a cui Nadal, che poco prima aveva vinto il suo singolare con Raonic, si è voluto opporre per la solita questione di orgoglio. Bravi a trovare il primo break della loro partita sul 3-1, il doppio europeo ne ha approfittato, tenendo i propri turni di servizio fino al 6-3 del secondo parziale.

Video - Nadal non capisce i segnali di Tsitsipas e si inventa un nuovo codice: grasse risate in panchina 00:46

Anche questo match è così finito al super tie-break, dove a salire in cattedra è stato però un Kyrgios in stato di grazia. L’australiano ha confermato quanto senta questa competizione, tirando fuori 3 giocate nei punti chiave che alla fine sono state decisive per prendersi il parziale finale per 10 punti a 6.

Laver Cup, Day2: Europa 7, Resto del Mondo 5

La Laver Cup si deciderà così in un’ultima giornata ancora tutta da vivere. La domenica, infatti, triplica il valore delle partite: ogni vittoria porta 3 punti. Si apre alle ore 12:00 con un doppio, poi via 3 singolari tutti consecutivamente e senza pause.

Vedremo se Federer e Nadal saranno ancora in campo a trascinare la squadra europea, ma soprattutto se Kyrgios riuscirà a confermare l’ottimo livello visto oggi (che l’ha portato a un passo dal battere anche Federer in singolare). Quel che è certo è che ci sarà ancora da divertirsi: in campo, così come seduti in panchina. Appuntamento a domenica!