Laver Cup: Nadal dà forfait per infortunio alla mano

Laver Cup senza Rafael Nadal. Dopo essersi consultato con il medico del torneo di Ginevra (Svizzera) il 33enne campione spagnolo, numero 2 del ranking Atp, ha deciso di ritirarsi per un problema ad una mano. Non disputerà così il singolare contro l'australiano Nick Kyrgios e la sfida di doppio con Roger Federer, nell'ultima giornata della sfida tra il Team Europa e Team World. Il capitano del team Europa, Bjorn Borg, ha sostituito Nadal con il greco Stefano Tsitsipas nella partita di doppio. Sarà invece l'austriaco Dominic Thiem ad affrontare Kyrgios. "Mi sono divertito moltissimo a giocare qui alla Laver Cup e sono molto deluso di non poter giocare di nuovo oggi, ma ho un po' di infiammazione alla mano e ho bisogno di riposare", sono le parole di nadal riportate sul sito ufficiale del torneo. "L'atmosfera e' stata fantastica qui a Ginevra e, naturalmente, resterò con i miei compagni di squadra e farò tutto il possibile per sostenerli e aiutare l'Europa a vincere la Laver Cup", ha concluso Nadal.