Non poteva essere da meno, Rafael Nadal. Non dopo aver dispensato consigli in lungo e in largo nel corso di questa due giorni; dove è stato anima e cuore del team Europa. E così, alla prima in campo, non poteva davvero fallire. Il tennista spagnolo, impegnato nella terza partita della seconda giornata – la settima complessiva di questa Laver Cup 2019 – non ha tradito le attese, regolando in due set Milos Raonic.

Un ottimo Milos Raonic, per dirla tutta. Sì perché il canadese è entrato in campo col piglio giusto; ed è servito una versione molto attenta di Nadal per annullare le 8 palle break complessive concesse nei primi 3 turni di servizio. Un Raonic efficiente in battuta e molto solido, almeno inizialmente, in riposta. Nemmeno questo, però, è bastato al canadese non solo per vincere la partita... Ma prendersi almeno un set.

Nadal infatti non ha avuto pietà, come spesso accade nella legge del più forte su un campo da tennis, nello sfruttare le proprie di occasioni: e così, al primo game in cui Raonic ha concesso qualcosina al servizio, è arrivato puntualissimo il break.

Video - Laver Cup: Nadal-Raonic 6-3 7-6, gli highlights 02:54

Un break strappato sul 4-3 e portato poi fino al traguardo del primo set. Per la più classica delle ‘spallate emotive’ alla partita.

Raonic, a dirla tutta, ha avuto il grande merito di non demoralizzarsi; di non allentare la presa sulla partita. Il canadese ha lottato a lungo anche nel secondo parziale, rimanendo sempre dentro il match e portando Rafa fino al tie-break. Lì, però, di nuovo, non c’è stata storia: 6 punti a 0 in favore di Nadal, poi in grado di chiudere per 7 a 1.

L’Europa si gode così il frutto delle sue più grandi stelle: Federer e Nadal non hanno tradito il favore del pronostico, regalando entrambi la vittoria dopo la sconfitta a inizio giornata di Zverev con Isner. Il punteggio, così, inchioda il Resto del Mondo con le spalle al muro: 7-3 in favore dell’Europa.

Ai ragazzi capitanati da McEnroe non resta così che provare a vincere il doppio con cui si chiuderà la giornata. Occhio, però, che dall’altra parte della rete ci sarà ancora lo stakanovista Nadal. Vedremo se Kyrgios e Sock, insieme, sapranno tenere viva la classifica e regalarci così un’ultima giornata un po’ più viva: l’eventuale 9-3 a favore dell’Europa obbligherebbe infatti il Resto del Mondo a vincere 3 delle 4 partite in programma domani... E questo solo per portare la sfida al decisivo spareggio.