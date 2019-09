Più di così, a Jack Sock, il Resto del Mondo davvero non poteva chiedere. E’ il tennista americano, scivolato in singolare fuori dai 200 del mondo, il protagonista fin qui di questa 3 giorni di Laver Cup. Dopo la vittoria in singolare su Fognini, dopo la vittoria in doppio ieri sera al fianco di Kyrgios, Sock, insieme a Isner, porta punti anche oggi, sconfiggendo nella prima partita della terza e decisiva giornata Roger Federer e Stefanos Tsitsipas.

Di fatto per Sock sono 6 punti portati sugli 8 conquistati dal Resto del Mondo, che si conferma – anche per via dei grandi big-server a disposizione – squadra molto più solida in doppio. Era esattamente ciò che serviva al Resto del Mondo questa vittoria, che per vincere questa terza edizione della Laver Cup aveva – e ha – bisogno oggi di 3 successi. Inevitabile non passare dal doppio.

Video - Laver Cup: Kyrgios/Sock-Nadal/Tsitsipas 6-4 3-6 10-6, gli highlights 02:41

Si sono imposti in rimonta Sock e Isner, regolando un Federer che privato del compagno Nadal – per il maiorchino un’infiammazione alla mano dopo le oltre 3 ore passate in campo ieri – ha dovuto “accontentarsi” di Stefanos Tsitsipas. Il greco, sconfitto ieri sera insieme a Rafa, si è arreso anche oggi con Federer, vendendo a mancare un po’ nella fase più importante della partita, ovvero il finale di secondo set e il super tie-break.

Già perché Federer e Tsitsipas erano partita piuttosto bene, conquistandosi il primo parziale sfruttando l’unico calo al servizio degli americani. Poi, però, hanno subito il rientro di un team molto tenace e soprattutto che ha dato la sensazione di aver più voglia di vincere.

Ed è proprio questa caratteristica che sta mettendo in mostra il Resto del Mondo; una fame e una carica davvero unici; ingredienti che hanno trasformato questa Laver Cup in un torneo vero e in una competizione così altamente spettacolare per intensità, pathos e soprattutto credibilità dell’evento.

Video - "Vorrei sposarla ora": Kyrgios vede una bella ragazza in tribuna e si distrae 01:01

Girato il secondo parziale nonostante l’infinito decimo gioco del secondo set – dove gli europei hanno avuto due palle del controbreak, ma alla fine si sono arresi per 10-8 – Federer e Tsitsipas non sono riusciti ad allungare i due mini-break di vantaggio presi dentro il terzo e decisivo set. Isner e Sock hanno così girato la pratica da metà super tie-break in poi, imponendosi alla fine con l’ennesima bordata di Isner al servizio per 10 punti a 8.

La situazione si fa così super interessante. Il Resto del Mondo infatti passa per la prima volta in vantaggio, conducendo per 8-7. Un’Europa priva di Nadal schiera così Thiem per il prossimo singolare, ma occhio perché anche il Resto del Mondo è nei guai: Nick Kyrgios infatti lamenta un problema alla spalla e dà forfait; McEnroe sceglie dunque Fritz.

Poi ci sarà spazio per Federer che sfiderà Isner. Infine Zverev contro Raonic. Vediamo cosa ne verrà fuori.