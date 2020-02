Nella passata edizione fu per il trionfo di Jannik Sinner, alla prima di sempre tra i professionisti e subito vincitore, preambolo di un’annata solare che 365 giorni dopo vede già l’altoatesino tra i primi 70 tennisti del mondo; quest’anno il Challenger di Bergamo ci ha riprovato con il nome altisonante: Leo Borg, 16 anni, figlio di uno della più grandi icone del tennis a cavallo tra gli anni ’70 e ’80: il mitico Bjorn.

Sul campo, al piccolo Leo, non è andata benissimo: la prima partita tra i professionisti per lui, numero 103 del ranking juniores, non è andata benissimo: un netto 6-3, 6-1 in 46 minuti contro Tseng, avversario di 2 anni più grande e al momento più forte.

Fuori, invece, c’è stato spazio per l’inevitabile interesse legato al suo pesante cognome. Leo però ha subito provato a smarcarsi: “All’inizio è stato un po’ difficile gestire i paragoni con mio padre, ma adesso è tutto ok. Certo che abbiamo parlato prima di questa partita mi ha detto di godermi l’attimo, di divertirmi e non pensare alla vittoria o alla sconfitta”.

Vuole provare a scrivere la sua di carriera, Leo Borg, che di nuovo su papà chiosa: “In tutta la mia vita non è mai capitato di cercarlo su Youtube o rivedere una sua vecchia partita. Non credo sia utile per me, non aggiungerebbe nulla a quello che so. Devo rimanere concentrato su me stesso, che è poi anche quello che mi dice lui ogni giorno”.

E così Leo Borg prova a costruirsi il suo futuro: “Numero 1 al mondo, sì, l’obiettivo è quello. Bisogna sempre cercare di raggiungere il massimo. E’ Nadal il mio modello: perché ogni quindici per lui conta allo stesso modo e ogni partita non è mai finita fino all’ultimo punto”.

Chissà quanta strada riuscirà a fare Leo Borg nel tennis, che quando scelse queste come sua strada nel futuro, ormai qualche anno fa, fece piangere sua madre: “Non ricordo se pianse davvero, ma sì, può essere... Fu sei anni fa. Avevo tante opzioni, ma il tennis mi sembrava quella giusta perfetta per me, e adesso lei è felice così”.

Il resto dovrà farlo, per tutti, come sempre, il lavoro. In Svezia è seguito da Rickard Billing, mentre in giro per il mondo lo segue il tecnico greco Marios Dimakos. La prossima tappa è il ritorno a casa, poi il Challenger di Pau (Francia) a fine mese, dove Borg jr. sfrutterà la sua seconda wild card per giocare tra i grandi: “Credo che nel 2020 combinerò l’attività junior e professionistica. Tornerò a giocare tornei giovanili, ma spero di fare anche qualche punto ATP, giocando nei tornei Challenger e negli ITF”.

In bocca al lupo a lui, insomma. Con quel cognome, il leitmotif sarà sempre lo stesso. Meglio farci l’abitudine fin da subito.