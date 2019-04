Lorenzo Musetti diventa il primo classe 2002 a vincere un match in un Challenger

Il nome di Lorenzo Musetti continua a circolare nel mondo del tennis non solo italiano, ma globale. Il diciassettenne di Carrara ha vinto, nella giornata di oggi, il suo primo match in un tabellone principale di un Challenger: lo ha fatto in Francia, a Sophia Antipolis, contro l’egiziano Karim-Mohamed Maamoun, attuale numero 463 del mondo con un passato da numero 225, con il punteggio di 3-6 6-1 6-2.

Musetti diventa, così, il primo giocatore nato nel 2002 a vincere un match in questa categoria di tornei. E’ interessante, inoltre, notare un particolare: per partecipare al Challenger di Sophia Antipolis, il nostro ha usufruito di una wild card, un fatto non così comune per un italiano fuori dall’Italia. Non solo: anche Jannik Sinner ha ricevuto un invito per un Challenger, in questo caso ad Alicante, in Spagna, che si gioca in questa stessa settimana.

Sarà difficile vedere un ulteriore successo di Musetti a Sophia Antipolis, poiché il prossimo avversario sarà l’australiano ventenne Alexei Popyrin, che ha ben impressionato agli Australian Open (vinti, a livello junior, proprio dall’italiano), dove ha raggiunto il terzo turno. La bella prestazione di oggi, comunque, rimane.

