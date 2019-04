Marco Cecchinato dà forfait a Budapest, Camila Giorgi sarà assente ad Istanbul

Marco Cecchinato non difenderà il titolo conquistato a Budapest lo scorso anno. L’azzurro, che nel torneo ATP 250 ungherese sarebbe stato testa di serie numero 3, non sarà al via a causa di un virus influenzale. Al suo posto il lucky loser è il tedesco Matthias Bachinger.

" Lunedì pomeriggio per via di un malessere è arrivato il forfait di Marco Cecchinato, numero 17 del ranking mondiale e terza testa di serie (avrebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno), che dunque non può difendere il titolo conquistato nel 2018. [Il comunicato della Federtennis] "

Nel torneo WTA di Istanbul dà, invece, forfait Camila GIorgi, che lamenta ancora problemi al polso (manca però al momento una comunicazione ufficiale della Federtennis). La ceca Barbora Strycova, sua avversaria nel primo turno della manifestazione turca, incontrerà così la lucky loser slovacca Viktoria Kuzmova.