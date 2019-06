Marcos Baghdatis giocherà a Wimbledon il suo ultimo torneo

La corsa di Marcos Baghdatis nel tennis si conclude a Wimbledon. Gli organizzatori del terzo Slam dell’anno hanno deciso di concedere una wild card al tennista cipriota per quello che sarà il suo ultimo torneo a livello professionistico, come da egli stesso annunciato sui propri social.

Il nome di Baghdatis è associato a una carriera che, soprattutto nella sua fase iniziale, è stata di primissimo livello: nel 2006 l’allora ventenne di Limassol, tra la sorpresa generale, riuscì ad arrivare in finale agli Australian Open dopo aver eliminato al secondo turno Radek Stepanek (Repubblica Ceca), agli ottavi Andy Roddick (Stati Uniti), ai quarti Ivan Ljubicic (Croazia) e in semifinale David Nalbandian (Argentina). In finale tenne testa a Roger Federer (Svizzera) per due set, strappandogli il primo, prima di cedere per 5-7 7-5 6-0 6-2. Non pago, a Wimbledon andò vicino a ripetere l’impresa, mettendo KO al terzo turno Sebastien Grosjean (Francia), agli ottavi un giovane Andy Murray (Gran Bretagna) e ai quarti Lleyton Hewitt (Australia), salvo poi cedere in semifinale a Rafael Nadal (Spagna). Anche agli US Open, con ogni probabilità, sarebbe andato molto avanti, se al secondo turno non avesse incontrato Andre Agassi, determinato a cogliere la sua ultima vittoria da ricordare sul circuito: a quel match sono dedicate le pagine introduttive del celebre “Open” del Kid di Las Vegas.

Di semifinali e finali Slam Baghdatis non ne ha conquistate più, raggiungendo al massimo i quarti a Wimbledon nel 2007, persi contro Novak Djokovic (Serbia) in una battaglia durata cinque set. In carriera, però, ha ottenuto diversi ulteriori risultati di rilievo: semifinale a Parigi-Bercy nel 2007 e a Cincinnati nel 2010, quarti a Indian Wells nel 2006. Ha vinto quattro tornei: Pechino nel 2006, Zagabria nel 2007, Stoccolma nel 2009 e Sydney nel 2010. Ha raggiunto la finale in altre dieci occasioni, Australian Open 2006 compresi. Nel suo anno magico si è issato fino al numero 8 del ranking ATP. Vanta un record di 22 vittorie e 53 sconfitte contro tennisti classificati tra i primi dieci. Tra i successi, spiccano quelli del 2010 contro Federer a Indian Wells (terzo turno) e Nadal a Cincinnati (quarti di finale): entrambi, al momento della sconfitta, erano al numero 1 della classifica. Particolare curioso: nel 2008, con Hewitt, ha giocato il match finito più tardi nella storia degli Australian Open: cominciato alle 23:52 di Melbourne, finì alle 4:34 dell’ormai mattino successivo.

Sul proprio profilo Facebook il cipriota, in grado di sciorinare un tennis di enorme fantasia nelle sue giornate migliori, ha lasciato un lungo messaggio di ringraziamento per tutti quelli che lo hanno sostenuto lungo la carriera.

federico.rossini@oasport.it