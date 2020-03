Maria Sharapova: "Amo l'Italia, è la mia seconda casa. Uniti per fermare il virus"

"I love Italia, Uniti per fermare il virus". Vanity Fair dedica una dichiarazione d'amore al nostro Paese firmata Maria Sharapova. La 32enne ex tennista russa, che il mese scorso ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dalle competizioni, non perde occasione per mandare messaggi di vicinanza all'Italia. E lo fa anche - e a maggior ragione - in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo.

" Ho conosciuto l'Italia quando ero una bambina e me ne sono innamorata subito. Nell'ultimo anno mi sono allenata soprattutto in Italia e la considero la mia seconda casa. Ho mangiato più pasta al pesto io di chiunque, ho conosciuto nuovi amici e una squadra (a Bordighera presso l'Accademia di Riccardo Piatti, ndr) che ha avuto un impatto significativo sul mio modo di considerare il valore e la qualità del lavoro "

" Navighiamo insieme in queste incertezze. Facciamolo con gentilezza, amore e ottimismo. Tutte le bellissime qualità che l'Italia ha condiviso con me. Per favore, stiamo a casa "