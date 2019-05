Martic show, la croata fa saltare la n°2 Karolina Pliskova!

P. Martic b. K. Pliskova 6-3 6-3

Un'impresa quella della tennista croata che si aggiudica la vittoria contro Karolina Pliskova, testa di serie n°2, arrivata a Parigi da neovincitrice degli Internazionali di Roma. In un' ora e 25 minuti si chiude però il match con la Martic, n°31 che in 2 set asfalta la tennista ceca. Un torneo femminile che si dimostra sempre più aperto e "livellato" da un'apparente difficoltà delle grandi, come Naomi Osaka passata al terzo turno non senza rischiare. Una corsa inarrestabile quella invece della 28enne di Spalato che solo un paio di mesi fa aveva vinto il suo primo titolo WTA in carriera a Istanbul. Raggiunge così gli ottavi di finale del torneo parigino per la terza volta, dove incontrerà Kaia Kanepi o Veronika Kudermetova.

Video - Roland Garros: Martic-Pliskova 6-3 6-3, gli highlights 03:00

A. Sevastova b. E. Mertens 6-7 6-4 11-9

Una battaglia da quasi 3 ore e 20 in un match iniziano in maniera un po’ sottotono e concluso in salendo. Hanno regalato una partita tostissima Mertens e Sevastova, ma alla fine ad avere la meglio è stata la tennista lettone, capace di rimontare dopo il primo set perso ma soprattutto di sopravvivere a 5 match point. Un match chiuso per 11-9 al 3° set e dove la Sevastova è riuscita a sopravvivere a una fase critica a metà del secondo set, quando avanti 4-1 e servizio era stata ripresa fino al 4-4. Una volta vinto il secondo set, Sevastova ha mantenuto sempre i nervi freddi, giocando il suo miglior tennis nei punti chiave. Un match point salvato sul 5-4; altri 2 sul 6-5; e poi ancora 2 chance di vittoria cancellate alla Mertens sul 9-8. La Sevastova ha trovato coraggio e i suoi colpi migliori quando più contava, riuscendo così a uscire vincitrice dalla battaglia del Lenglen e garantendosi per la prima volta in carriera gli ottavi di finale del Roland Garros: lì troverà Marketa Vondrousova, vincitrice in 2 set della partita sulla Suarez Navarro (6-4, 6-4).

Video - Roland Garros: Sevastova-Mertens 6-7 6-4 11-9, gli highlights 02:59

Le altre

C'erano prima di tutto due partite da concludere sospese giovedì per oscurità: Madison Keys è sopravvisstuta a Priscilla Hon imponendosi per 7-5, 5-7, 6-3 e accedenso così al terzo turno; egual discorso per Lesia Tsurenko che su Alexandra Krunic ha vinto in rimonta per 5-7, 7-5, 11-9.