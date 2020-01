Martina Trevisan saluta subito Melbourne: vince l'americana Kenin 6-2 6-4

Dura un'ora e 19 minuti l'avventura di Martina Trevisan agli Australian Open 2020. L'azzurra numero 154 del mondo si arrende all'americana Sofia Kenin, 15esima testa di serie del torneo, col punteggio di 6-2 6-4. La 26enne di Firenze, che aveva eliminato Eugenie Bouchard nelle qualificazioni, gioca un match generoso ma commette qualche errore di troppo (28 non forzati). La Kenin non sbaglia nelle fasi decisive dei set e si conquista il secondo turno a Melbourne per il secondo anno di fila. Sfiderà la vincente di Li-Cabrera.

Video - Australian Open: Martina Trevisan-Eugenie Bouchard 6-4 6-3, gli highlights 03:09