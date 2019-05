Masters 1000 Madrid: Virus intestinale per Nadal. Ma non è intenzionato a dare forfait

Non ha pace Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare al confronto con Roger Federer a Indian Wells e all’appuntamento dei 1000 sul cemento americano per problematiche fisiche, lo spagnolo si è trovato costretto a fare i conti con gli incontri sulla terra rossa dove i risultati inattesi in negativo non sono mancati: si pensi alle due semifinali perse a Montecarlo ed a Barcellona per mano di Fabio Fognini e Dominic Thiem. Ebbene, prossimo ad esordire mercoledì contro il talentuoso canadese Felix Auger-Aliassime nel secondo turno del torneo di Madrid, Rafa è alle prese con un virus intestinale. Non è un caso che l’iberico abbia cancellato alcune sessioni di allenamento prima dell’appuntamento con la conferenza stampa. Il campione nativo di Manacor comunque non dovrebbe dare forfait in vista dell’incontro citato ma appare evidente che non sarà al meglio della condizione fisica. Per questo, bisognerà osservare con attenzione il confronto, conoscendo anche le qualità del rivale.

giandomenico.tiseo@oasport.it