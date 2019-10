Masters 1000 Shanghai: Marco Cecchinato si qualifica per il tabellone principale

Finalmente tornano ad arrivare buoni segnali da Marco Cecchinato. Il siciliano, infatti, supera le qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, diventando il quarto italiano nel tabellone principale del più importante torneo cinese dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La sua vittima è il bosniaco Damir Dzumhur, superato con il punteggio di 7-5 6-3. Challenger di Stettino a parte, era dal torneo ATP 250 di Monaco che Cecchinato non vinceva due match consecutivi.

L’italiano parte con il piede giusto, mettendo a segno il break del 3-1 a 30. Dzumhur, però, non ci sta e si riprende subito il maltolto ai vantaggi. Ne nasce una situazione piuttosto equilibrata, che però si risolve improvvisamente con Cecchinato che riesce di nuovo a togliere il servizio all’avversario e a portare a casa il primo set per 7-5.

Il match si mette rapidamente in discesa per il siciliano, che non è mai in difficoltà nel secondo parziale, se si eccettua una risalita da 0-30 sul 2-2, e sul 3-2 porta a compimento quello che si rivela essere il break decisivo. Basta poco tempo per confermare quanto già visto: 7-5 6-3 e Cecchinato qualificato.

In attesa delle sorti di Thomas Fabbiano, impegnato nei prossimi minuti contro il britannico Cameron Norrie, questi sono i potenziali avversari di Cecchinato in rigoroso ordine di tabellone: Felix Auger-Aliassime (Canada), Gilles Simon (Francia), Diego Schwartzman (Argentina), Andy Murray (Gran Bretagna), Benoit Paire (Francia), Ze Zhang (Cina), Kyle Edmund (Gran Bretagna).

federico.rossini@oasport.it