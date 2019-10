Matteo Berrettini: “Deluso del match, ma non devo dimenticare cosa ho fatto in questa stagione"

Matteo Berrettini è il volto della delusione e dell’amarezza al termine del confronto di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro è stato eliminato dal francese Jo-Wilfried Tsonga (attuale n.35 del mondo), non trovando mai il ritmo giusto e avendo meno intensità di quello che ci si sarebbe aspettati. Ora, la sua qualificazione alle ATP Finals di Londra non dipenderà più da lui e potrebbe essere un altro transalpino a giocargli un brutto scherzo, ovvero Gael Monfils. Il 33enne nativo di Parigi, infatti, dovrebbe arrivare in semifinale per questo target e, visto il tabellone, non è un’impresa impossibile, agevolato anche dal forfait all’ultimo momento dello svizzero Roger Federer. In teoria, nei quarti di finale, vi potrebbe essere lo snodo vero e proprio, ovvero il confronto con il tedesco Alexander Zverev (n.6 del mondo), senza dimenticare lo svizzero Stan Wawrinka o l’australiano Alex de Minaur che dovrebbero però vincere il torneo.

" Sono molto stanco e deluso per come è andata la partita, ma se mi guardo indietro e mi fermo a pensare ho la pelle d’oca per quello che ho fatto in questa stagione. Sapere di essere il primo italiano dal 1978 a terminare la stagione nella top 10 mi riempie d’orgoglio. Nemmeno due mesi fa era un sogno lottare per questi traguardi. Purtroppo il tennis è uno sport che ti spinge sempre a spingere più in alto l’asticella e a non guardarti mai indietro. Sono però umano e devo perdonarmi per quello che ho fatto meno bene e darmi una pacca sulla spacca per quanto di buono sono riuscito a fare "

Queste le dichiarazioni dell’azzurro a fine match (fonte ubitennis. com).

L’azzurro ha pagato dazio non avendo conforto dai suoi colpi migliori, cioè servizio e dritto, non trovando la velocità necessaria da questi fondamentali e facendo poi tanta fatica negli spostamenti laterali, al cospetto di uno Tsonga che in campo ha fatto valere la sua esperienza da ex n.5 del mondo. A questo punto, non resta che attendere.

giandomenico.tiseo@oasport.it