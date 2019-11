Matteo Berrettini: "Federer l'avversario più difficile da affrontare, Nadal ti porta al limite"

Mancano pochi giorni e Matteo Berrettini potrà davvero toccare con mano il grande sogno di esordire nelle ATP Finals 2019. Alla O2 Arena di Londra il tennista romano avrà modo di celebrare nel migliore dei modi una annata nella quale è partito sotto traccia, per poi esplodere e procedere come un carro armato fino alla top 10 del ranking e a un risultato che per un tennista italiano mancava dai tempi di Corrado Barazzutti. Queste ATP Finals sono la giusta occasione per il classe 1996 per una retrospettiva su questo suo 2019 da incorniciare, per mezzo di una bella intervista rilasciata a Tuttosport. Berrettini inizia puntando l’attenzione sui momenti chiave di questi suoi ultimi mesi.

"La prima svolta a Budapest e Monaco"

" Il primo punto di svolta arrivò in concomitanza con Budapest e Monaco. Venivo da settimane di gran lavoro, ma avevo trovato solo a Phoenix la strada per la vittoria. Due tornei importanti che mi hanno rimesso in cammino. Ero al numero 54 e ho cominciato ad avvicinarmi ai primi 30. Passi avanti che mi aspettavo perché sentivo di valere quel livello. Il secondo momento è giunto con l’erba, e mi ha cambiato la stagione. Essere competitivo per tanti match su una superficie così difficile, mi ha dato la tranquillità e la convinzione che sono servite, poi, a innalzare il livello anche sul cemento. Gli US Open, poi, valgono due passi in avanti, due salti di qualità. La semifinale di Flushing Meadows mi ha portato al numero 13, e le prospettive immediate sono cambiate. Lì è nato l’aggancio alle Finals. Un anno di studio, non solo di partite, di vittorie e di sconfitte "

Sulla superficie preferita

" Non so scegliere. Non credo di averne una in cui riesca ad esprimermi meglio che su altre, ed è un bene. Cavarsela ovunque è una buona base di partenza al giorno d'oggi, ma se proprio dovessi scegliere direi terra veloce o cemento all’aperto, perché le mie rotazioni e variazioni, si esaltano su queste superfici "

"L'avversario più difficile da affrontare? Federer"

" Usa così tante variazioni, che mentre ci giochi ti viene voglia di fermarti a guardarlo per capire, e coglierne i segreti. Fa sempre una giocata diversa dall'altra e sono tutte difficili da intuire. La conclusione è ovvia, non ti permette di capire come fargli male. Nadal, invece, ti fa sentire parecchio la sua presenza in campo, i suoi gesti imperiosi, le occhiate, l'agonismo… Non è ansia, ma tensione per un match importante. E lui te la porta a mille "

"Sinner è fortissimo, non gli va messa pressione addosso"

" So che c'è grande attesa, ma io sto poco in Italia, così è difficile che me ne renda conto di persona, ma intuisco che l'interesse sia alto, soprattutto adesso. Questo mi dà tantissima energia e non mi mette assolutamente pressione. Mi carica. Il movimento è di fronte a un nuovo inizio. Lavorare molto restando umili. Anche Jannik mi sembra su questa linea. Credo sia fortissimo, io alla sua età nemmeno avevo punti ATP. Ma è giovane e non gli va messa troppa pressione "

Gli obiettivi per il 2020

" I grandi tornei saranno la priorità, ma saranno importanti anche quelli più piccoli. Devo mettere ancora tanto fieno in cascina, fare esperienze. Non voglio pormi obiettivi per l'inizio dell'anno prossimo, solo continuare a lavorare e a crescere "