Matteo Berrettini, il ragazzo d'acciaio che sogna Wimbledon e ama il cinema d'autore

Matteo Berrettini si è appena diplomato campione di Stoccarda, salendo così al numero 22 del ranking mondiale. È l’italiano più giovane ad aver vinto tre tornei ATP e la sua carriera è appena cominciata.

Una sorpresa per tutto il tennis nostrano, ma anche per il suo coach Vincenzo Santopadre che confessa di trovarsi spesso di fronte a una crescita così rapida che stravolge i piani fatti, che prepara per lui.

Matteo ha 23 anni, e forse è proprio questa la sua forza. Tanto coraggio, un po’ di illusione, voglia incontenibile di mettersi alla prova e di scoprire di avere sempre più capacità e sicurezza. Una sicurezza che stavolta ha dimostrato sull’erba, nemica amica di Berrettini, il quale la guardava un po’ con diffidenza e un po' con perplessità. Su quell’erba di Stoccarda però il tennista romano si è scoperto a suo agio, molto più a suo agio di quanto si aspettasse, come un bimbo che ha trovato un nuovo gioco con cui divertirsi e adesso non riesce più a staccarsene. Così si è ritrovato a pensare a Wimbledon e a scalpitare per essere su quei campi tanto prestigiosi.

" Mi ha conquistato [l’erba], sono diventato uno dei suoi supporter più appassionati. Che volete farci. L’anno scorso non era così, sentivo che il servizio funzionava molto bene, ma avvertivo un bel po’ di impaccio nei movimenti. Ora tutto fila liscio. Anche il dritto e il rovescio hanno funzionato bene in questi giorni, e la fiducia via via è aumentata. (Tuttosport) "

A Matteo Berrettini piace tanto la metafora della scuola

" Eh, diciamo che sono all’università, dai, altrimenti non potrei essere il numero 22 del mondo. Magari, sono solo uno studente al primo anno, ma qualche esame l’ho già dato e i risultati non sono stati malvagi. (Tuttosport) "

Forse perchè il tennista rimpiange di non aver potuto continuare a studiare e affrontare un nuovo percorso formativo

" Matteo ha una grande passione per il sapere. È un ragazzo estremamente sensibile, attento ai rapporti umani. Ci siamo detti che non potevamo sostituire gli studi, ma cercare di equilibrare un po’ la situazione. (Corriere dello Sport) "

Così lo descrive Stefano Massari, suo mental coach che da più di 6 anni lo segue nella sua preparazione. Con lui sono nate le maratone sul divano, mangiando una pizza e guardando tutti i grandi del cinema: Kubrik, Tarantino, Sorrentino e poi Sergio Leone e Nanni Moretti. Perchè a volte per superare i momenti di crisi e di forte stress, come quelli che si possono incontrare in seguito a un infortunio o durante un match particolarmente intenso, non serve pensare e parlare di tennis ma trovare qualcosa che ti possa aiutare a reggere la tensione e tu possa sfruttare come risorsa, che ti ispiri su quel campo dove non ti scontri solo con l'avversario ma soprattutto con te stesso.

Allora Matteo ha "conosciuto" Ernest Hemingway, lo scrittore statunitense che faceva parte di quella Generazione perduta che un po' ricorda quella dei ragazzi degli anni 2000. Un secondo mentore, più lontano, più aleatorio rispetto a quello che gli è accanto ogni giorno:

" Ho spiegato a Matteo che Hemingway si svegliava ogni mattina alle quattro e scriveva quattro ore prima di cominciare la sua giornata. Non era sempre ispirato ma scriveva comunque. Del resto io e Matteo non ci siamo mai messi come obiettivo la vittoria fine a se stessa, ma il sentirsi felici, a posto con se stessi. (Corriere dello Sport) "

E se vogliamo parafrasare proprio lo scrittore americano, Matteo Berrettini è fatto di quello che ama, più l'acciaio. E questa, se non è la ricetta per il successo, le assomiglia molto.