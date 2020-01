Matteo Berrettini in campo con Eurosport tra aneddoti, sogni e lezioni

Giovedì 16 gennaio alle 21:00 Eurosport 2 trasmetterà in prima serata il suo speciale Matteo Berrettini realizzato al Country Club di Monte Carlo. Un incontro esclusivo del tennista italiano con gli storici commentatori di Eurosport, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero: il racconto di una stagione che gli ha cambiato la carriera, proiettandolo nella dimensione dei signori del tennis.

Intervistato da Federico Ferrero, Berrettini parla di progetti a lungo termine, della sua “natura rossa” e di una “crescita veloce”, di partite della svolta tra vittorie decisive e sconfitte esemplari, dei supereroi del tennis: Federer, Djokovic e Nadal. Matteo rivive su Eurosport la sua ultima strepitosa stagione, dai titoli alle emozioni di Wimbledon, culminata con la semifinale US Open e l’accesso alle ATP Finals.

Parole, sorrisi e non solo: durante l’incontro, Berrettini è sceso in campo per una sessione di tennis extra con Jacopo Lo Monaco svelando i cambiamenti che gli hanno permesso, dal rovescio in slice alla seconda di servizio, di non poter più scegliere una superficie preferita. Privilegi di pochi: gli scambi di Lo Monaco con Berrettini e la completezza del nuovo gioco di Matteo verso l’Australian Open, in diretta tutti i giorni su Eurosport ed Eurosport Player a partire da lunedì 20 gennaio.

L'intervista completa sarà ovviamente disponibile anche OnDemand su www.eurosportplayer.com appena dopo le 21:00 di giovedì.