Matteo Berrettini, nato a Roma il 12 aprile 1996, è un tennista in rapida evoluzione che un anno fa vinceva a Bergamo il suo secondo challenger e oggi, a Stoccarda, è diventato il secondo italiano dell'era Open (dopo Seppi nel 2011) ad alzare un trofeo su erba, superficie così poco adatta ai nostri. Sì perché l'elemento naturale del tennis italico è la terra rossa e anche Berrettini non sfugge alla lezione base: primo titolo ATP a Gstaad nel 2018 e prime vittorie slam (2) al Roland Garros; secondo successo quest'anno sulla terra battuta di Budapest 2019 e altra finale a Monaco di Baviera.

Sappiamo però che anche l'ultimo Challenger giocato e vinto sul cemento di Phoenix, molto famoso perché messo tra Indian Wells e Miami, non può essere minimizzato nonostante lo zero nei match vinti fra Australian e US Open. Del resto Matteo non può nascondersi sul veloce con queste nette attitudini, anzi altitudini da big-server e colpitore di dritto. Ciò che non ci aspettavamo, almeno non da subito, è invece la sua resa su erba perché, prima di Stoccarda, aveva vinto "solo" un match a Wimbledon con Jack Sock. Per due motivi: il movimento molto ampio del dritto (su erba c'è meno tempo di gioco) e le lunghe leve poco funzionali alla rete.

Ci sbagliavamo, meno male e non di poco, perché Matteo Berrettini ha bensì giocato un tennis fitto, bello e vincente per un'intera settimana di erba a Stoccarda. Battendo Kyrgios (specialista), Khachanov (numero 9 del ranking), Kudla, Struff e in finale Felix Auger-Aliassime senza cedere nemmeno un set, vincendo tutti i suoi 50 game al servizio, con 2 sole palle break concesse a Struff (nello stesso gioco) in tutto il torneo. Ha servito 39 ace e vinto l'89% dei punti con la prima, per un totale dell'80% dei punti giocati a Stoccarda. Cifre dominanti che non riguardano solo battuta e dritto, così spesso vincente già in uscita dal servizio, ma anche la nuova misura di un rovescio molto efficace sia in slice che d'attacco.

Come i due passanti di rovescio, lungolinea e incrociato, con cui Berrettini ha bucato Auger-Aliassime nel tie-break della finale. Oltre alle ottime letture e soluzioni tattiche come una seconda di servizio, o la risposta al corpo del giovane canadese (ne sentiremo parlare) o le variazioni di tocco, fra cui certe bellissime stop-volley. Un torneo sigillato dal punto più bello della Mercedes Cup quando, contro Kudla, ha tirato sulla riga un dritto in corsa spalle al campo. Così venga subito Halle e inizi presto Wimbledon.

È stato sorprendente anche il passaggio dal rosso all'erba perché fra Roma, battuto da Schwartzman che poi ha fatto sudare Djokovic, e il Roland Garros, fermato dal talentuoso Casper Ruud poi sconfitto da Federer, era stato molto autocritico. Poi eccolo qui, già concreto e vincente al primo appuntamento verde, fra spirito d'adattamento e capacità reattive. Merito di un'ottima tenuta mentale per i suoi 23 anni e del lavoro di un coach come Vincenzo Santopadre che, quanto aveva ragione, disse a inizio anno di non aver mai visto in Italia un talento così.

Video - Berrettini batte Krajinovic e trionfa a Budapest: gli highlights della finale 01:17

Sì perché Berrettini ha in mano, anzi nel manico, il futuro (molto) prossimo del tennis nostrano, al netto del miglior momento della carriera di Fognini. Perché Matteo è un giocatore completo che in poco più di un anno ha già vinto su tutte le superfici. Perché oggi è best ranking al numero 22 della classifica mondiale e a Wimbledon sarà testa di serie. Perché avanti così - se Federer Djokovic e Nadal non sono immortali, ma ci sorgono dubbi - lo vedremo alle ATP Finals di Torino.

Scommettiamo che - colmando altri margini di miglioramento, viene in mente un po' di footwork - se le giocherà coi prossimi Next Gen fra cui l'ultimo suo avversario, Felix Auger-Aliassime. Con Zverev (già battuto a Roma) e Thiem e Stefanos Tsitsipas che, eletto, sarà il numero 1 della prossima generazione. L'ha detto anche Adriano Panatta e oggi, in Italia, sembra d'esser tornati alla sua magnifica era.