Matteo Berrettini torna in campo: l'azzurro al fianco di Nadal per beneficenza

Ci saranno anche Matteo Berrettini e Rafael Nadal nell’esibizione denominata Eisenhower Cup che precederà il Masters 1000 di Indian Wells nel pomeriggio del prossimo martedì 10 (cioè nella notte italiana tra il 10 e l’11). Il mini-evento si terrà all’interno di una miniserie, sempre a puro scopo di esibizione, denominata Tie Break Tens Series, in cui tutti i minimatch si giocano con un super tie-break a 10 punti.

Berrettini e Nadal saranno accompagnati nell’evento dal canadese Milos Raonic, dallo svizzero Stan Wawrinka, dall’americano Taylor Fritz, dal greco Stefanos Tsitsipas, dal russo Daniil Medvedev e dall’austriaco Dominic Thiem. Il torneo si sviluppa così: due gironi con round robin, due semifinali e la finale.

Il giocatore romano tornerà in campo per la prima volta dopo gli Australian Open, dove ha perso dall’americano Tennys Sandgren al secondo turno. Numerosi sono stati i problemi fisici che lo hanno condizionato lungo tutto l’arco dei primi due mesi della stagione, ma dal suo team filtra ottimismo circa la risoluzione completa delle pendenze fisiche precedenti. Un’occasione utile, questa, per iniziare ad avere un po’ di feeling con i campi del primo 1000 dell’anno in California.

Dell’evento ha parlato, elogiandolo, anche Tommy Haas, che dal 2016 ricopre il ruolo di direttore del Masters 1000 di Indian Wells. “È un piacere per noi che la Eisenhower Cup faccia nuovamente da trampolino per il BNP Paribas Open” ha dichiarato il tedesco, ex numero 2 del mondo.

“Aiuterà a raccogliere fondi per gli enti di beneficenza locali”. In effetti, i biglietti costeranno tutti 25 dollari e i profitti verranno distribuiti a quattro associazioni benefiche della zona. L'unico montepremi sarà quello riservato al vincitore, un assegno da 150.000 dollari.

