Matteo Berrettini: “Un sogno essere a Londra, me lo sono meritato, il mio gioco è migliorato"

Sì, è tutto vero. Matteo Berrettini è alle ATP Finals 2019, ma non svegliatelo dal sogno! Il sorteggio di ieri lo ha posizionato nel Gruppo Borg, con rivali del calibro di Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Un parterre de rois ovvio e scontato a questo livello, meno il fatto che il tennista romano sia stato in grado di riportare l’Italia all’atto finale della stagione dai tempi di Corrado Barazzutti. Lo stesso numero 8 del ranking ATP conferma che non si potesse certo aspettare un traguardo simile.

" Se mi sono dato un pizzicotto per le Finals di Londra? Non da solo, ma tutti mi stanno chiedendo se sono cosciente di questo, e posso dire che non credo di esserne ancora pienamente cosciente "

Queste le sue parole riportate dal sito TennisWorldItalia.com.

" Sono molto contento, il 2019 è stato un anno molto importante sotto tutti i punti di vista: a livello mentale sono riuscito a uscire da situazioni molto complicate, oltre a gestirne anche di nuove. Dopo grandi risultati, arrivano le pressioni, ti chiedi sempre di più: ho avuto un periodo in cui dormivo male, perché ero sempre adrenalinico, ma sono riuscito a gestire tutto questo "

A livello di campo, poi, il 23enne romano spiega come abbia migliorato il suo gioco con il passare del tempo.

" Sono migliorato, ho fatto salire il mio livello: posso solo dire che è stata un’annata positiva sotto tutti i punti di vista. Quest’anno dopo un avvio un po’ sofferto ho fatto progredire il mio tennis. Certo, con i miei due colpi migliori, servizio e diritto, ma anche con il rovescio ho cambiato marcia "

Un approdo alle ATP Finals merita una bella fila di ringraziamenti e dediche. “In primo luogo penso a Vincenzo Santopadre che mi ha sempre sopportato e supportato nei periodi negativi e che mi aiuta sempre a restare umile. Così come Umberto e Corrado Barazzutti. Solo qualche mese fa non avrei mai pensato di qualificarmi alle Atp Finals, ma penso che me lo sia meritato e sono felicissimo, è una grande soddisfazione per me, la mia famiglia, il mio team, la federazione. Quando da ragazzino i miei genitori mi accompagnavano per i tornei facendo tanti sacrifici sognavo di giocare nei grandi palcoscenici“.

