Matteo Berrettini vola al secondo turno a Budapest: sconfitto Kukushkin in due set

Ottimo esordio per il nostro Matteo Berrettini (n.55 del mondo) nel primo turno dell’ATP di Budapest (Ungheria). Sulla terra rossa magiara, il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 28 minuti di partita contro l’insidioso kazako Mikhail Kukushkin (n.40 del mondo), dando una dimostrazione di forza non da poco. Alternando in modo estremamente convincente i colpi, il tennista romano ha concluso con successo questo primo incontro e se la vedrà contro il vincente della sfida tra l’australiano Bernard Tomic e lo sloveno Aljaz Bedene.

Nel primo set, dopo uno scambio di cortesie, Berrettini cambia marcia con il suo dritto. Eseguendo traiettorie potenti e profonde, l’azzurro mette in difficoltà il rivale che specie sul lato destro del campo fa fatica a contrapporsi al nostro portacolori. Arrivano, infatti, i due break del terzo e quarto game che mettono in una condizione di vantaggio Matteo. Il n.55 del mondo, però, spreca parte del vantaggio nel sesto gioco, mantenendo comunque la concentrazione nel resto della frazione, realizzando tre ace ed ottenendo l’85% dei quindici con la prima di servizio. Sul 6-4 l’italiano si aggiudica il primo parziale.

Nel secondo set il tennista del Bel Paese, sulle ali dell’entusiasmo per la frazione vinta precedentemente, strappa il servizio all’avversario in apertura, annullando brillantemente tre palle break nel game successivo. E’ on fire Matteo e lo dimostra nel quinto gioco quando ottiene l’altro break del parziale. Un po’ come accaduto precedentemente, il classe ’96 nostrano ha un piccolo calo nell’ottavo game, ma comunque riesce a concludere la storia sul 6-4 con grande autorevolezza.