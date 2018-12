Kevin Anderson e Karen Khachanov affronteranno Nadal e Djokovic in semifinale

Spetta al “Mubadala World Tennis Championship” di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione, dare il via alla nuova stagione del tennis mondiale. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, quest’oggi, sono andati in scena gli incontri che hanno definito le semifinali di questa competizione, nelle quali già erano qualificati il numero uno e due del mondo Novak Djokovic e Rafael Nadal. Nel primo incontro che ha visto sfidarsi il sudafricano Kevin Anderson (numero 6 ATP e campione in carica) e il sudcoreano Hyeon Chung (n.25 del ranking), è stato il “Gigante di Johannesburg” a trionfare con il punteggio di 6-7 6-2 6-1. Un match estremamente lottato nel primo set, soprattutto, in cui è stato Chung ad imporsi, dopo aver recuperato un break di ritardo e aver strappato il servizio ad Anderson nel nono game. Nel tie-break le risposte incisive del tennista asiatico hanno avuto la meglio della potenza del finalista di Wimbledon 2018 e con lo score di 7-4 si è aggiudicato il parziale. Nella seconda e terza frazione però l’intensità nel gioco di Chung è andata via via scemando, favorendo il sudafricano che a suon di dritti da fondo e servizi devastanti ha archiviato la pratica in proprio favore sul 6-2 6-1. Sarà Anderson ad affrontare domani in semifinale Nadal. Nel secondo match è stato il russo Karen Khachanov (n.11 del mondo) a prevalere sull’austriaco Dominic Thiem (n.8 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-3. Anche in questo caso la vera lotta c’è stata nel primo parziale deciso al tie-break prima del quale Thiem ha sprecato la possibilità di conquistare il set, cedendo il servizio a zero. Un episodio che, nei fatti, ha condizionato l’esito dell’intero confronto in favore del giocatore dell’Est. Vittorioso nel citato tie-break 7-3, il moscovita ha dato libero sfogo a tutta la sua potenza, approfittando di un avversario anche troppo falloso. E così in 31′ la seconda frazione è volata via sul 6-3 e per Khachanov ci sarà il remake della finale di Parigi-Bercy contro Djokovic.