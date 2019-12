Mubadala World Tennis Championship: Rafa Nadal fa sul serio e batte Tsitsipas

Non chiamatela esibizione: dura tre ore ed un quarto la finale del Mubadala World Tennis Championship 2019, con l’iberico Rafael Nadal che rimonta e batte l’ellenico Stefanos Tsitsipas con lo score di 6-7 (3) 7-5 7-6 (3) dopo un’aspra battaglia risoltasi su pochi punti di importanza capitale.

Nel primo set Nadal soffre al servizio, tanto che nei primi tre turni si ritrova sempre sotto 15-40, riuscendo però a cavarsi d’impaccio in tutte le occasioni, annullando sette break point. E proprio l’iberico è il primo ad operare lo strappo, alla seconda opportunità, nel nono gioco, andando a servire per il parziale ma non riuscendo a chiudere, nonostante due set point, con il greco che ai vantaggi trova l’immediato controbreak. Il tie break è in pratica un monologo dell’ellenico, che scappa sul 4-1 e chiude poi 7-3 in un’ora e sei minuti.

Nella seconda frazione l’andamento è più lineare, e la battuta diventa un fattore: le prime palle break arrivano nel nono gioco, ma Tsitsipas non trova lo strappo che gli avrebbe consentito di andare a servire per il match. Nadal però è bravo ad evitare un nuovo epilogo al tiebreak e, dopo aver rischiato grosso, al primo set point chiude 7-5 ai vantaggi del dodicesimo gioco dopo 59 minuti.

Nella partita decisiva lo spagnolo in apertura deve annullare due break point, poi però allunga per primo, trovando lo strappo nel sesto gioco, dopo aver mancato un’occasione già nel quarto. Tsitsipas però è bravo a non perdersi d’animo ed a centrare l’immediato controbreak. Si arriva così al tie break, dove però questa volta è Nadal a scappare sul 4-1 e poi a chiudere 7-3 dopo u’ora e dieci minuti.

