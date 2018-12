Novak Djokovic rimonta e batte Kevin Anderson ad Abu Dhabi, terzo Karen Khachanov

La finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship, sorride a Novak Djokovic: il serbo rimonta e batte in tre set il sudafricano Kevin Anderson. Nella finale per il terzo posto, dopo il forfait di Rafael Nadal, il russo Karen Khachanov batte l’austriaco Dominic Thiem al match tie-break.

La finalissima è del serbo Novak Djokovic, al quale servono tre set ed una gran rimonta dopo oltre due ore di battaglia per avere ragione del sudafricano Kevin Anderson, battuto 4-6 7-5 7-5. Nel primo set Anderson trova il break decisivo nel nono gioco, riuscendo a trovare lo strappo ai vantaggi per poi chiudere 6-4 nel seguente turno al servizio. Nella seconda frazione servizio dominante fino al 5-5, poi Djokovic conquista otto degli ultimi nove punti e vince 7-5 al primo set point. Nella partita decisiva andamento leggermente diverso: sotto 4-5 Anderson va al servizio per restare nel match e riesce a salvarsi dopo aver cancellato tre match point. Djokovic tiene a zero il servizio e nel dodicesimo gioco conquista altri due match point, capitalizzando il secondo per chiudere 7-5.

Video - Djokovic consola Del Potro in lacrime: "Tornerà qui con la coppa del vincitore" 00:33

Nella finale per il terzo posto forfait di Rafael Nadal, e così a sfidare il russo Karen Khachanov è stato chiamato l’austriaco Dominic Thiem, già battuto nel quarti di finale dallo stesso russo. Anche oggi l’esito muta, con Khachanov che però deve ricorrere al match tie-break per risolvere a proprio favore la contesa con lo score di 6-3 4-6 [10-3]. Nel primo set scatto del russo che dal 3-3 infila due break consecutivi e chiude 6-3. Nella seconda frazione il sussulto dell’austriaco giunge proprio nell’ultima occasione utile: tutto procede secondo l’andamento dei servizi fino al 4-4, poi Thiem trova il break nel nono game, per portare a casa poi il set sul 6-4. Nel match tie-break non c’è storia: il russo dall’1-1 sale 8-1 e poi vince la sfida con un comodo 10-3.