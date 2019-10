Murray giocherà il singolare agli Australian Open 2020

In attesa della sfida contro Fabio Fognini al Masters 1000 di Shanghai, è ufficiale la notizia di Andy Murray in un torneo di singolare del Grande Slam. Gli organizzatori degli Australian Open hanno infatti comunicato - via Twitter - che il 32enne campione scozzese ha confermato la sua presenza a Melbourne. "Confermato: Andy Murray tornerà a giocare agli Australian Open nel 2020", si legge nel tweet. L'ex numero 1 del Mondo ha giocato la sua ultima partita in singolare in uno Slam proprio in Australia lo scorso anno, prima di sottoporsi ad una operazione all'anca che ha richiesto una lunga fase di riabilitazione.

