Murray: "Spero di tornare presto, ma potrei operarmi di nuovo all'anca"

Non c'è pace per Andy Murray. Lo scozzese potrebbe sottoporsi nelle prossime settimane a un ulteriore intervento chirurgico all'anca. Secondo quanto riportato dalla 'BBC', l'ex numero 1 del mondo dovrà decidere se intervenire per eliminare una calcificazione ossea sull'elemento in titanio inserito nell'operazione avvenuta lo scorso anno dopo gli Australian Open.

" Non si tratta di un'operazione complessa, ma bisogna rispettare delle tempistiche precise. Se dovessi aspettare il mese di maggio per l'operazione, dovrei osservare un periodo di stop di almeno 6-8 settimane "

In questo caso, ad esempio, lo scozzese sarebbe costretto al forfait sia a Wimbledon che alle Olimpiadi di Tokyo.

" Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, ma non so se sarò in grado di farlo. L'ultimo periodo è stato molto più complesso del previsto. Negli ultimi mesi si è sviluppato un tipo di ematoma intorno all'inguine quindi appare probabile che potrei avere un ematoma osseo al pube. A Madrid questo mi ha causato spasmi e dolori. Ci è voluto tempo per riassorbire e ora bisogna vedere se la mia anca è danneggiata "

Dopo il trionfo a ottobre ad Anversa, lo scozzese ha giocato una partita alle Finals di Davis, per poi fermarsi nuovamente. In questo 2020 non è ancora sceso in campo. Se tutto filerà per il verso giusto, Murray rientrerà nel Masters 1000 di Miami:

" Se in queste settimane di allenamento il mio corpo reagirà bene, tornerò subito a giocare. Inoltre vorrei giocare sulla terra rossa, sicuramente una superficie che non danneggerebbe le articolazioni. Non posso dare delle tempistiche, ultimamente sono diventato pessimista al riguardo. Vorrei comunque tornare a giocare uno Slam, la cosa che più mi è mancata in questo periodo "