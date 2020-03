Nadal a tutti gli sportivi spagnoli: "Non possiamo restare a guardare, è tempo di sdebitarci"

" Contiamo su di voi per centrare la nostra più grande vittoria. [Rafa Nadal] "

L'emergenza coronavirus continua a mietere vittime, e anche la Spagna - purtroppo - è in crisi a causa del Covid-19, diventando il secondo Paese per numeri di morti dopo l'Italia. Rafa Nadal e Pau Gasol provano a dare manforte alla Croce Rossa spagnola che si sta dando da fare per contenere, per quanto possibile, l'emergenza. Oltre ad una donazione personale, i due campioni spagnoli hanno lanciato un appello sui propri social col nome #nuestramejorvictoria per sensibilizzare tutta la comunità di sportivi spagnoli a dare una mano, con l'obiettivo di raccogliere 11 milioni di euro.

" Penso che noi sportivi siamo quello che siamo grazie al sostegno del nostro popolo. Ora non possiamo restare a guardare, è tempo di sdebitarci. Con Pau abbiamo deciso di lanciare un'iniziativa e speriamo che il mondo sportivo spagnolo mostri unità e solidarietà. L'obiettivo è raccogliere 11 milioni di euro per aiutare 1,35 milioni di persone "

Questa l'iniziativa di Nadal che non chiama all'ordine la popolazione, come si fa di solito, ma chiama tutta la comunità di sportivi che possono permettersi una donazione. In questi giorni anche Sergio Ramos, Messi e Guardiola hanno donato cifre importanti.