Nadal accusato di tasse non pagate dal sindaco di Manacor: "Attacchi ingiustificati e diffamatori"

E' proprio vero: nemo propheta in patria. E' polemica in Spagna fra il sindaco di Manacor e il cittadino più illustre della cittadina spagnola, vale a dire la leggenda del tennis Rafa Nadal. Miquel Oliver, alcalde di Manacor, città situata sull'isola di Maiorca, ha criticato il numero 1 del tennis mondiale per delle presunte agevolazioni ricevute per aprire la sua Accademia tennistica. Puntuale è arrivata questa mattina la replica di Nadal, attraverso una lettera ai media locali che sta trovando risalto sui principali siti spagnoli.

" Come ogni persona, mi fa male ricevere attacchi ingiustificati e diffamatori che l'unica cosa che vogliono è macchiare il mio nome. Sono stato in silenzio per lungo tempo, ma non mi piace entrare in certe controversie. Volevo solo esprimere il mio senso di dolore e delusione "

Nadal, in disaccordo con l'accusa del sindaco "di vivere fuori dal comune" ha ricordato di essere "sempre stato a disposizione per le necessità di Manacor" e in particolare durante le catastrofiche inondazioni del 2018.

" Siamo stati accusati il 12 novembre di non aver pagato l'IBI o le tasse sui rifiuti all'Accademia, il che è completamente falso, poiché i pagamenti corrispondenti sono stati effettuati in ottobre "

Questa la difesa di Nadal che ha poi spiegato che avrebbe potuto costruire l'Accademia in qualsiasi altro luogo in cui avrebbe avuto maggiori vantaggi e strutture, ma non lo ha fatto. Successivamente, Nadal ha affermato di non aver avuto privilegi o trattamenti di favore, e che nell'unica cosa che ritiene di essere privilegiato "è che la maggioranza parlamentare ha ritenuto in modo democratico che questo progetto strategico, per avere più impatto, dovesse essere realizzato mentre è ancora in attività".