Nadal è il primo qualificato per le ATP Finals di Londra, a Djokovic manca pochissimo

L’edizione 2019 di Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momento Rafael Nadal può già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2019 di Londra con quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in carriera (finora ne ha giocate solo 8 a causa dei consueti problemi fisici di fine stagione). Nadal è in vetta alla classifica Race to London, che prende in considerazione solo i punti accumulati nell’anno solare 2019, con un totale di 6225 punti già sufficienti per assicurarsi un posto tra i primi otto fino alla fine della stagione.

Attualmente la quota qualificazione è posta a 5690 punti, con il serbo Novak Djokovic (5445) che potrebbe superarla domani in caso di vittoria nella semifinale di Wimbledon contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Alle spalle di Nadal e Djokovic, sarebbero virtualmente qualificati anche Roger Federer (4580), Dominic Thiem (3315), Stefanos Tsitsipas (2995), Kei Nishikori (2070), Roberto Bautista Agut (1980) e Daniil Medvedev (1855), mentre l’azzurro Fabio Fognini è 9° con 1640 punti.