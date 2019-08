Nadal facile, Kyrgios dà spettacolo: la parte bassa è già loro?

Sullo sfondo pare già di vederlo già lì, il blockbuster che tanti vorrebbero. Nick Kyrgios vs Rafael Nadal, nuovo atto. A Wimbledon, qualche settimana fa, fu solo un secondo turno. Qui allo US Open, invece, ci potrebbero essere buone possibilità per una semifinale.

E’ la parte bassa del tabellone a raccontarcelo. La seconda giornata di Flushing Meadows ha infatti messo in scena la clamorosa moria di Top10 del tabellone maschile: Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov e Roberto Bautista-Agut – rispettivamente 4, 6, 9 e 10 del seeding – sono già tutti su un volo di rientro verso le rispettive residenze.

Chi non si è fatto tradire da questo virus, naturalmente, è stato Rafael Nadal. L’insidia Millman, qui capace di arrivare ai quarti di finale lo scorso anno, è stata gestita con relativa semplicità: poco più di 2 ore in campo e un totale di 7 game complessivi lasciati per strada. Al secondo turno il maiorchino troverà il redivivo Thanasi Kokkinakis, che dopo 4 anni – falcidiati da ko e una miriade di guai fisici – torna a vincere una partita in uno slam: è stata una battaglia, quella del ‘Kokk’, ma alla fine l’australiano è riuscito a superare Ivashka in 3 set. Il premio, appunto, è un giro sul centrale con Rafa.

Video - Nadal, esordio di forza! Schiacciato Millman, gli highlights del match in 180 secondi 03:04

In una giornata in cui ben 10 partite sono finite al 5° set, l’attenzione della notte dopo i ko di grande spessore è così finita sul match di Kyrgios con Steve Johnson. Entrati in campo ben oltre le 23 ore newyorchese – mattina ormai in Italia – l’australiano era atteso al varco. Al solito show extra-campo con angolo e giudice di sedia, però, Kyrgios ha unito nella notte tanto – tantissimo – tennis: 53 vincenti in 2 ore e 3 set di partita; di questi 24 alla voce ‘aces’. Un Kyrgios insomma di grandissimo livello anche a fronte delle soluzioni balistiche trovate lungo tutto l’arco del match, in un quarto di tabellone privo di qualsiasi testa di serie se non i sopravvissuti Matteo Berrettini e Gael Monfils (vincitore in 3 set su Albert-Ramos in una partita dove il francese ha però tutt’altro che impressionato).

Video - US Open: Monfils-Ramos-Vinolas 7-6 6-4 6-3, gli highlights 03:01

Resta, così, insomma, all’orizzonte, una chance concreta per Kyrgios, che su questa superficie è il miglior interprete del lotto e se si confermerà quello visto questa notte – cosa tutt’altro che scontata, giusto dirlo – è di fatto il nome più credibile per un posto in semifinale. Vedremo se saprà rispettare il pronostico; e perché no, se qui dentro, anche i nostri 3 italiani rimasti in lotta – Berrettini, Sonego e Fabbiano – riusciranno a costruirsi ancora un po’ di strada. La sensazione è che spazio in questo momento ce ne sia per tutti: basta solo essere sufficientemente bravi per prenderselo.