Nadal: "Io e Federer? Stiamo vivendo una bellissima storia insieme, c'è grande amicizia"

Dietro ad una rivalità sportiva può nascere una grande amicizia? Sì, è quella tra Rafael Nadal e Roger Federer. I due si sfidano tutti gli anni per i trofei più importanti, ma le loro gare sono un qualcosa di importante anche per far crescere l'interesse nel tennis. E non solo... I due hanno creato insieme qualcosa di importante a livello benefico...

" Abbiamo avuto carriere molto lunghe. Ci siamo affrontati nei tornei più importanti del mondo per molto, molto tempo. Abbiamo creato qualcosa di positivo per beneficenza, scendendo in campo per eventi speciali come a Città del Capo in Sudafrica qualche settimana fa "

Video - Federer: "Io e Nadal siamo rivali ma anche amici, è bello averlo qui per una serata così speciale" 04:37

" Stiamo vivendo una bellissima storia insieme. La nostra è una rivalità naturalmente, ma anche un’amicizia "