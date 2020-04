Nadal mette all'asta una delle sue maglie del Roland Garros 2019: aggiudicata per oltre 20mila euro

Il campione spagnolo Rafael Nadal è tra le figure sportive più attive nell’aiutare la collettività nella lotta al Coronavirus in Spagna. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha donato una delle maglie con cui ha giocato la finale del Roland Garros nel 2019, mettendo all’asta questo suo cimelio.

Tra i 92 oggetti appartenenti ad atleti professionisti e personaggi televisivi in terra iberica, la maglia citata di Rafa è quella che ha riscosso il maggior successo, avendo raggiunto quota 20.500 euro, superando il ricavato di altri due oggetti come la maglia del giocatore di basket Juan Carlos Navarro (6.200 euro) e un paio di sneaker Kobe Bryant firmate dal campionissimo della NBA (6.100 euro). Giova ricordare che Nadal è impegnato in tante iniziative per sostenere la Croce Rossa iberica, volendo mostrare chiari segnali di vicinanza in un periodo così difficile per il suo territorio.

La maglietta di Nadal all'astaEurosport

giandomenico.tiseo@oasport.it