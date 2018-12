Nadal perde l'esibizione con Anderson e dà forfait per la finalina: il sudafricano sfiderà Djokovic

Sarà il sudafricano Kevin Anderson a sfidare il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship: il sudafricano supera in rimonta l’iberico Rafael Nadal, mentre il serbo spazza via in due set il russo Karen Khachanov. Quinto posto per il sudcoreano Hyeon Chung che batte in due set l’austriaco Dominic Thiem.

La prima sorpresa stagionale la serve il sudafricano Kevin Anderson, che allo scoccare delle due ore di gioco supera in rimonta l’iberico Rafael Nadal con lo score di 4-6 6-3 6-4. Il primo set va via in maniera abbastanza equilibrata nei primi game, col servizio a farla da padrone, ma il primo a scappar via è Nadal, che trova il break nel corso del settimo gioco, salvo concedere all’avversario l’immediato controbreak. Nel nono gioco però nuovo allungo dello spagnolo che chiude poco dopo col primo set point. Nel secondo set il sudafricano dal 2-2, trovando anche un break nel sesto gioco, sale 5-2 vincendo tre giochi di fila e rinvia ogni verdetto al set decisivo chiudendo poi 6-4. Nella frazione decisiva i due vanno a braccetto fino al 4-4, poi Anderson sale in cattedra e con un parziale di otto punti ad uno chiude la contesa imponendosi nel decimo gioco. Al termine della partita Nadal comunicherà poi il suo forfait per la "finalina" che vale il 3/4° posto.

Nella seconda semifinale il serbo Novak Djokovic regola in poco più di un’ora il russo Karen Khachanov con un nettissimo 6-4 6-2 che non ammette repliche. Nel primo set il serbo vola via sul 3-1 trovando lo strappo nel quarto gioco, poi la partita riprende a seguire l’andamento dei servizi. Nel nono game Djokovic serve per il set ma perde il servizio, poi però Khachanov non riesce a restare nel set, cede ancora la battuta ed il serbo vince 6-4. Nel secondo set non c’è storia: dal 2-2 Djokovic infila quattro giochi consecutivi cedendo un solo quindici e porta a casa l’incontro vincendo 6-2 il secondo parziale.

Nella finale di consolazione per il quinto posto il sudcoreano Hyeon Chung batte 6-2 6-3 l’austriaco Dominic Thiem in poco più di un’ora di gioco. Nel primo set l’asiatico trova il break in apertura e vola via sul 4-1 pesante trovando un secondo break nel quinto gioco, prima di chiudere comodamente sul 6-2. Nel secondo parziale la musica non cambia ed il sudcoreano sale rapidamente sul 4-0 prima di restituire uno dei due break e far rientrare l’avversario fino al 3-4. Quando però l’austriaco va a servire per restare nel match sotto 3-5 cede ancora la battuta e si consegna a Chung.