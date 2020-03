Subito dopo l’Italia, in Europa, la Spagna è senza dubbio una delle nazioni più duramente colpite dalla pandemia di Coronavirus, che ha già portato alla morte di tredici mila persone in tutto il mondo e che registra ormai più di 300 mila casi di contagio totali. I grandi campioni fanno i loro appelli sui social e dopo Federer è il turno di Rafa Nadal. Il numero due del mondo, che ha anche dovuto chiudere la propria Accademia Tennis in Spagna, ha voluto inviare un messaggio ai suoi connazionali e a tutti gli appassionati:

" Ciao a tutti! Innanzitutto mi scuso se non sono stato più attivo sui social media per un po’ di tempo, ma questi sono tempi duri per chiunque. L’intera situazione è più grande di noi e siamo tutti impegnati nel miglior modo possibile dalle nostre abitazioni. Voglio ringraziare tutti i dottori, le infermiere e il personale sanitario che ci stanno proteggendo, così come le forze di polizia, la guardia civile e quella nazionale, l’esercito e tutti coloro che ci fanno sentire un po’ più al sicuro, tutti coloro in prima linea "

" Del resto, sono loro a correre il rischio più alto di contrarre il virus, sono loro i nostri eroi. Voglio esprimervi tutta la mia ammirazione e ringraziarvi. Infine, voglio mandare un messaggio di incoraggiamento a tutte le famiglie che stanno soffrendo, ai contagiati e soprattutto a coloro che hanno perso un amico o un parente a causa del virus "

" Stiamo dimostrando di essere un popolo unito, molte aziende ci stanno aiutando e supportando e tutti i cittadini si mostrano uniti giorno dopo giorno, rispettando le norme che il dipartimento di salute emana: rimanere a casa e seguire le indicazioni per porre fine a questa terribile pandemia il più presto possibile "