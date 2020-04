Nadal: "Stando così tanto fermi si rischiano infortuni, ma dobbiamo essere responsabili e coerenti"

In un'intervista congiunta con Pau Gasol, il maiorchino tocca tanti temi legati al Coronavirus e a questo stop forzato.

In tempo di Coronavirus gli sportivi di tutte le discipline si uniscono, dalla semplice diretta Instagram per passare il tempo e farsi due risate insieme, alle cause più nobili come quella abbracciata in Spagna da Rafael Nadal e Pau Gasol, che hanno avviato una raccolta fondi per la Croce Rossa e nella giornata di luendì hanno concesso un'intervista ai quattro quotidiani sportivi spagnoli più importanti per parlare di questo momento di crisi.

In questa intervista, soprattutto Nadal parla della grande incertezza del periodo e del fatto che il ritorno alla normalità nello sport è ancora lontano.

Non credo che allenarsi possa essere un problema, ma gareggiare al momento lo considero quasi impossibile. Questo è il momento di essere responsabili e coerenti, quindi non vedo come potrebbe essere possibile viaggiare ogni settimana spostandosi da una nazione all’altra

L'ipotesi, come per tutti gli altri sport, è quella di ripartire comunque senza pubblico. Rafa è possibilista, anche se il tennis, per quanto sport individuale, coinvolge comunque molte persone al di là del pubblico:

Certamente tutti noi preferiamo giocare per il pubblico, la gente, il tifo, ma potremmo anche accettare le sfide a porte chiuse. Ripeto, bisogna essere seri e anche se pian piano le cose stanno migliorando, non credo sia il caso di ricominciare. Tutti dicono che il nostro sport è il meno esposto al contatto col virus, ma spesso non si considerano tutti gli aspetti collaterali, gli alberghi, il personale. Non si tratta solo di una semplice partita

Il tema principale, però, è la salute fisica, perché in mancanza di allenamento il corpo di certi giocatori (soprattutto il suo, già molto bersagliato in passato) possa incappare in qualche infortunio. Intanto Rafa si è preparato facendo trasferire qualche macchinario dalla sua accademia di Manacor a casa, ma una sessione vera e performante gli manca.

Quando ricomincerò a colpire la palla il mio braccio inizierà a far male dappertutto. Il polso, il gomito. Se sei fermo da tanto tempo il rischio di farti male è molto più alto. Se solo avessi la possibilità di svolgere mezz'ora di preparazione con la racchetta ogni giorno... Sarebbe molto importante

