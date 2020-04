Nadal+Federer, show su Instagram: "Non gioco da Indian Wells, non so se sarò ancora capace"

Le chat di Instagram sono ormai sempre più popolari nel mondo del tennis. Dopo le lunghissime chiacchierate tra Djokovic e Murray prima e Djokovic e Wawrinka poi, un po’ di show l’hanno regalato anche Rafael Nadal e Roger Federer.

Il tutto è partito da una sessione di chat con i tifosi dello spagnolo, che seguito però in diretta da Andy Murray e Roger Federer, alla fine ha fatto scattare l’invito con entrambi.

Come sempre divertente il dialogo tra Nadal e Federer, di una decina di minuti circa. E’ partito Nadal, confessando di “non toccare una racchetta da Indian Wells, non so se sarò ancora capace” ha detto ridendo il maiorchino; “buon per me” ha risposto sorridendo Federer.

Poi spazio all’infortunio di Roger, che dopo l’operazione al ginocchio sta effettuando la classica riabilitazione: “E’ iniziata bene, poi è andata un pochino più lenta del previsto. Ora va meglio, ma comunque il vantaggio di questa situazione è che non c’è fretta”.

I due hanno poi proseguito facendosi gli auguri e sperando di rivedersi presto in campo. La sessione completa la trovate nel video linkato qui sotto.